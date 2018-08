Xavi Indie organiseert breughelfestijn in zaal Ten Berg Frank Eeckhout

13 augustus 2018

17u25 1

Xavi Indie organiseert op zaterdag 1 september vanaf 18 uur voor het eerst een breughelfestijn in zaal Ten Berg in Grotenberge.

Om 16 uur start de vzw al met een fotoreportage van de vorige reizen naar India. "We geven ook een woordje uitleg aan de mensen die in februari meegaan Kanyakumare, het diepste puntje van India, waar de Arabische Zee, de Golf van Bengalen en de Indische Oceaan samen komen en waar de bewoners het zwaarst getroffen werden door de tsunami in 2004", vertellen Paul en Martine.

Deelnemen aan het breughelfestijn kan door 15 euro voor volwassenen en 10 euro voor kinderen jonger dan 12 jaar over te schrijven op rekeningnummer BE75 0688 9199 5051. Er worden geen kaarten verkocht en inschrijven door storting is noodzakelijk.