WZC De Vlamme schenkt cheque van 1.150 euro aan Lichtpunt Frank Eeckhout

29 januari 2019

11u59 0 Zottegem Woonzorgcentrum De Vlamme in Erwetegem heeft een cheque van 1.150 euro geschonken aan vzw Lichtpunt. Lichtpunt deelt twee keer per maan voedselpakketten uit aan kansarmen in Zottegem.

“Om Lichtpunt een duwtje in de rug te kunnen geven hebben we pannenkoeken gebakken en nog eens gebakken en nog eens gebakken. Met 10 pannen tegelijk werd er gebakken, deeg werd aan de lopende band gemaakt, de geur van pannenkoeken was dan ook in gans Erwetegem te ruiken. Daarna zijn we met een aantal medewerkers de straat opgetrokken om de pannenkoeken te verkopen. Drie dagen hebben we dat gedaan, goed voor 1.840 verkochte pannenkoeken. Een heel bijzondere dankwoord gaat ook uit naar Olga, één van de bewoners van De Vlamme. De volle drie dagen is zij ons komen ondersteunen in ons project, steeds met volle goesting en een goed humeur. Opgeven was ook voor haar geen optie", laat Atke Hollebeke weten.