Workshop moet interesse in radioclub aanwakkeren Frank Eeckhout

06 maart 2019

11u40 0 Zottegem Radioclub Zottegem ON6ZT organiseert op vrijdag 8 maart een workshop Arduino. “Arduino is een opensource elektronicaplatform dat bestaat uit zowel hard- en software", verduidelijkt Bernard Magerman.

ON6ZT is een vereniging waar iedereen met een passie voor techniek, radio en elektronica zijn of haar gading vindt. “Deze hobby heeft eveneens een internationale erkenning omwille van zijn potentieel aan daadwerkelijke dienstverlening tijdens noodsituaties. Zo zette de Zottegemse radioclub reeds tweemaal een nood(communicatie)net op met politie en stadsdiensten mocht er stroomtekort zijn in de wintermaanden. Er is dan radiocontact mogelijk via verschillende posten opgesteld op Zottegems grondgebied zodat de burgers de hulpdiensten toch kunnen bereiken indien het telefoonnet plat ligt", vertelt Bernard Magerman.

Met een workshop wil ON6ZT nog meer mensen warm maken voor de radioclub. “Het platform is ontworpen voor iedereen die graag creatief bezig is en die houdt van het ontwerpen van slimme en creatieve objecten en apparaten. Je hoeft dus absoluut geen elektronicus of programmeur te zijn om hier aan de slag mee te gaan.” De gratis workshop vindt plaats in de vergaderzaal van café Den Engel in Grotenberge. Inschrijven kan via mail naar on6zulutango@gmail.com. De plaatsen zijn beperkt.