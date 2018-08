WK-zilver voor Locomotion 07 augustus 2018

02u33 0

Fran Matthijs, Rani Van Grootenbrulle, Janne Van Gansbeke en Anna Van Waeyenberge van Locomotion Zottegem behaalden zilver op de double dutch 4 op het Junior Wereldkampioenschap rope-skipping in Shangai. In het totaalklassement eindigde de beloftenploeg van Locomotion Zottegem op een eervolle achtste plaats. Deze prachtprestaties zijn het resultaat van een jarenlange inzet en doorgedreven training van de springers onder leiding van trainster Liselotte, die met haar kennis, enthousiasme en motivatie de springers telkens weer naar een hoger niveau tilt. Meer informatie over de trainingen op www.locomotion.be. (FEL)