Witloofrolletje brengen uiteindelijk 3.000 euro op voor De Warmste Week Frank Eeckhout

24 december 2018

15u56 0 Zottegem De witloofrolletjes met ham en kaas van Art Catering in Leeuwergem hebben uiteindelijk 3.000 euro opgebracht voor De Warmste Week. Zaakvoerder Xavier Wynendaele trok naar Wachtebeke om de cheque af te geven.

Traiteur Xavier Wyndendaele heeft uiteindelijk 3.000 witloofrolletjes met ham en kaas verkocht voor De Warmste Week van Studio Brussel. Wat begon met de verkoop van een overschot aan witloofrolletjes mondde uit in explosie aan bestellingen. “Ik had zo’n 70 witloofrolletjes over en postte daarvan een foto op Facebook met de bedoeling die te verkopen voor De Warmste Week. Enkele minuten later was ik al uitverkocht en de bestellingen bleven maar komen. Ik besliste dan maar om door te gaan tot 1.000 witloofrolletjes. Ook die vlogen in één, twee, drie de deur uit. Ik strandde uiteindelijk op 3.000 witloofrolletjes. De laatste verkocht is samen met Filip Morre op de kerstmarkt in Zottegem”, vertelt Xavier.

De traiteur weet ondertussen al naar welk goed doel de opbrengst gaat. “Het zijn er twee geworden: Suskewiet, een leefboerderij voor minder bedeelde kindjes uit Zwalm en de Benefiet Haiti uit Zottegem”, besluit hij.