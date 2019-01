Winterwandeling met nieuwjaarstoast bij Pasar Zottegem Frank Eeckhout

23 januari 2019

17u06 1 Zottegem Naar jaarlijkse gewoonte gaat Pasar Zottegem op zondag 27 januari wandelen in en rond Godveerdegem. Daarna wordt het glas geheven op het nieuwe jaar.

Na het feestgedruis van de eindejaarsperiode en carnaval kan een uitwaaiwandeling in een winterlandschap deugd doen. “We wandelen ongeveer 8 kilometer waarna we terugkeren naar onze startplaats in het ontmoetingscentrum in Godveerdegem. Daar heffen we het glas en eten we belegde broodjes", laat Marc Henau weten.

De wandeling start om 14 uur. Terugkomst is voorzien om 17 euro. Leden betalen 5 euro, niet-leden 6 euro.