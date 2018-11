Wintereditie XL: selfmade pop-up in de bib Frank Eeckhout

21 november 2018

14u45 0 Zottegem Route42 organiseert op zondag 8 december van 10 tot 17 uur Wintereditie XL in de bibliotheek van Zottegem. Wintereditie XL is de dag om in de bib originele cadeautjes voor de feestdagen te scoren.

Regiobib Route 42 organiseert een tweetal keren per jaar een marktje met zelfgemaakte spullen in één van de zes regiobibliotheken. Er zullen standjes zijn met juwelen, limonade, (vegan)taart en koekjes, houtsnede, keramiek, wenskaarten, lichtboxen, geurkaarsen, verzorgingsproducten, haak- en breiwerk, handtassen en kerstdecoratie. Inspiratie en materiaal worden voorzien (zolang de voorraad strekt) om mooie pakjes te maken van de aankopen. Ook Fablab Zottegem is de hele dag aanwezig met een demo.

Zowel in de voor- als namiddag wordt er ook een workshop georganiseercd op de boekenzolder. “Deze workshops organiseren we in samenwerking met Femma Zottegem (workshop tekenen op poselein) en Frauke van The Life Factory (workshop marcramé plantenhanger).

Inschrijven kan via selfmade@zottegem.be of aan de balie van bib Zottegem.