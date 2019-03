Windmolens in Zottegem? “Enkel mits voldoende draagvlak bij bevolking en maximale return” Frank Eeckhout

26 maart 2019

11u37 0 Zottegem Het stadsbestuur van Zottegem staat wel open voor de inplanting van windmolens op haar grondgebied maar dan moet er wel voldoende draagvlak zijn bij de inwoners. “Minimale overlast en maximale return kunnen zorgen voor dat draagvlak", zegt schepen van Leefmilieu Leen Goossens (CD&V).

Dieter Everaert (Groen) polste op de gemeenteraad naar de intenties van het stadsbestuur om windmolens te plaatsen in Zottegem. “Jullie willen dat doen als er voldoende draagvlak is maar wat bedoelen jullie daarmee", wilde Everaert weten. Schepen Leen Goossens antwoordde dat windenergie een belangrijke rol in de ambitie om tegen 2030 40% minder CO2 uit te stoten. “Het produceren van stroom aan de hand van windturbines is één van de vele acties die opgenomen is in het klimaatplan Zuid-Oost-Vlaanderen. Dit betekent dat de ontwikkeling van windenergie op Zottegems gondgebied principieel gesteund kan worden. We zijn wel van mening dat de inplanting enkel kan indien er sprake is van een voldoende groot draagvlak bij de Zottegemse inwoners. Een aanvraag mag dus niet leiden tot hevige protesten van de omwonenden", zegt Goossens.

De inplanting van één of meerdere windmolens mag volgens het stadsbestuur geen overlast bezorgen aan de omwonenden. “Met overlast bedoelen we zo weinig mogelijk visuele hinder, geluidshinder of slagschaduw, maar ook de impact op de natuur, landschap, erfgoed, fauna en flora moet zo beperkt mogelijk zijn. We vinden we het ook zeer belangrijk dat de exploitatie gebeurt met een maximale return voor de Zottegemse burgers: een deel van de opbrengsten moet terugvloeien naar onze inwoners. Dat kan via de oprichting van een coöperatieve. Mochten er zich potentiële investeerders aanbieden, zullen we als stadsbestuur ook aandringen dat ze van in het begin de Zottegemse bevolking betrekken bij hun project, de inwoners uitgebreid informeren en in dialoog gaan met de directe omwonenden. We zijn er van overtuigd dat het doorlopen van een participatief traject in combinatie met de twee gestelde voorwaarden (minimale overlast, maximale return) kan zorgen voor een draagvlak", besluit de schepen.