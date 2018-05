Wim De Coene beste in EK duatlon 01 juni 2018

De 41-jarige Wim De Coene uit Sint-Maria-Oudenhove kroonde zich in Denemarken tot Europees kampioen duatlon in de categorie 40 tot 45 jaar. De Coene kroonde zich onlangs ook tot Belgisch kampioen in deze discipline. De veertiger geeft les in het OLVC camus Bevegem en hield zich vroeger bezig met voetbal en atletiek. Hij traint tot 18 uur per week. Zijn volgende doel is het wereldkampioenschap in het Zwitserse Zofingen op 1 september.





(FEL)