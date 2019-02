Werken aan spoorwegbrug Erwetegemstraat maandag van start Frank Eeckhout

27 februari 2019

16u28 0 Zottegem De werken aan de spoorwegbrug in de Erwetegemstraat in Zottegem gaan maandag van start. “Het gaat om heel ingrijpende werken waarbij de brug wordt verbreed en de Erwetegemstraat wordt recht getrokken", zegt schepen van Openbare Werken Matthias Diependaele (N-VA).

De brug in de Erwetegemstraat brokkelt al enkele jaren af en Infrabel plaatste al netten om de vallende brokstukken op te vangen. Maar dat is niet het enige probleem, want ook de zijkanten van de brug vertonen steeds meer barsten. Infrabel heeft al langer plannen klaarliggen om een nieuwe brug te bouwen in de Erwetegemstraat maar heeft die tot op heden nog steeds niet uitgevoerd. Daar komt maandag verandering in. “De nieuwe doorgang wordt heel wat comfortabeler want de voertuigen kunnen er elkaar kruisen. Bovendien komt er aan beide zijden ook nog eens een voetpad. De nieuwe brug moet ook aansluiten op de spooroverweg even verderop waardoor de S-bocht verdwijnt. De bestaande brug wordt opgevuld zodat er een hoge berm overblijft", zegt Matthias Diependaele.

Om deze werken uit te kunnen voeren zal de huidige tunnel in de Erwetegemstraat worden afgesloten vanaf 27 mei tot het eind van de werken in november. In samenspraak met de stad Zottegem, AWV en de politie wordt een omleiding opgemaakt voor alle verkeer. Alle huizen blijven steeds bereikbaar. Tijdens het weekend van 15 en 16 juni zal er zowel overdag als ‘s nachts gewerkt worden, vanaf vrijdagnacht tot en met zondagnacht. Deze werken zullen enige geluidshinder met zich meebrengen. Het treinverkeer wordt tijdelijk onderbroken tijdens het weekend. NMBS legt een vervangende busdienst in.

“In samenspraak met de NMBS zorgen we voor een correcte informatie voor de buurtbewoners door het verspreiden van een pamflet. We steken dit bij de buurtbewoners in de bus en plaatsen het op de webstek van de stad en sociale media. Buurtbewoners die nog vragen hebben kunnen altijd contact opnemen met mij", geeft Diependaele nog mee.