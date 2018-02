Werken aan N46 week uitgesteld 23 februari 2018

Door de vrieskou worden de werken aan de N46 ter hoogte van kruispunt De Vierwegen in Herzele en tussen Borsbeke en Burst een week uitgesteld. De voorziene startdatum is nu maandag 5 maart. Tijdens de werken wordt kruispunt De Vierwegen tot eind mei afgesloten voor alle verkeer. Tussen Borsbeke en Burst is doorgaand verkeer enkel mogelijk in de richting van Zottegem. Wie van Zottegem naar de oprit van de E40 wil in Erpe-Mere wil, moet omrijden. De werken op de N46 tussen Borsbeke en Burst gaan anderhalf jaar duren. (FEL)