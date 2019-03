Werelddownsyndroomdag: VBS Grotenberge haalt mooiste sokken uit de kast voor vrolijke, populaire Sam (9) Frank Eeckhout

21 maart 2019

14u15 3 Zottegem De 9-jarige Sam was vandaag de hele dag lang de grote ster van VBS Grotenberge. Het meisje heeft het syndroom van Down en volgt les in het derde leerjaar. “En daar doet ze het prima”, zegt directeur Christ Meuleman. Ter gelegenheid van Werelddownsyndroomdag droegen alle kindjes vandaag twee verschillende sokken.

“Onze Sam straalt eigenlijk altijd. Ze is perfect geïntegreerd in de groep en geen enkel kind sluit haar uit. Ze is de vriend van iedereen. Sam is misschien wel een beetje anders, maar dat wil niet zeggen dat we haar moeten uitsluiten. Bij ons doet ze alles mee", zegt directeur Christ Meuleman.

Toch is het opmerkelijk dat een kindje met het syndroom van Down school loopt samen met de gewone kinderen. “Sam krijgt wel extra aandacht maar alles bij elkaar genomen, doet ze het best wel goed. Ze zit een jaartje achter op haar leeftijdsgenootjes, maar ze neemt wel deel aan alle activiteiten. Vandaag draait alles wel rond haar. We dragen twee verschillende kousen, want ‘anders zijn’ is op onze school doodnormaal. Wie je ook bent, wat je ook doet, het kan allemaal. Ieder kind heeft eigen talenten, soms met beperkingen, in sommige dingen ben je een kei. Vandaag staat Sam in de kijker want zij hoort er helemaal bij", besluit de directeur.