Wegenwerken in Godveerdegemstraat 23 januari 2018

De firma De Vriese uit Lichtervelde start op maandag 12 februari met het vernieuwen van het wegdek in de Godveerdegemstraat ter hoogte van huisnummers 165 tot 199. Het wegdek wordt vernieuwd en heraangelegd in asfalt. De werken gaan, al naargelang de weersomstandigheden, een achttal weken duren. "De werken vinden plaats in twee fasen. Eerst van huisnummer 165 tot het winkelcomplex en in een tweede fase van het winkelcomplex tot huisnummer 199. De toegang tot de parking van het winkelcomplex zal worden gegarandeerd. Tijdens de werkzaamheden is er geen doorgang mogelijk langs de werfzone. Een omleiding wordt voorzien via de Kastanjelaan en Bevegemstraat.. Uiteraard brengen dergelijke werken enige overlast met zich mee. Het stadsbestuur wil alvast iedereen bedanken voor hun begrip en hun medewerking", laat schepen van Openbare Werken Peter Vansintjan (CD&V) weten. (FEL)