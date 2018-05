Wegen krijgen nieuwe asfaltlaag 16 mei 2018

02u53 0

In de tweede helft van juni worden opnieuw enkele asfaltwegen vernieuwd in Zottegem en deelgemeenten. "Daar horen ook het Sint-Hubertusplein in Sint-Maria-Oudenhove en het Sint-Paulusplein in Godveerdegem bij evenals de parking in de Ledebergstraat. Ook de brandweertoegang en de toegang tot de voetbalterreinen van Ksv Sottegem in de Kloosterstraat in Erwetegem krijgen een nieuwe asfaltlaag. Verder worden nog werken uitgevoerd in de Beislovestraat, Slaveweg, Kerkhofstraat, Nieuwegestraat, Ter Goten, Boterhoekstraat, Molenkouter, Groenstraat, Hofstraat, Kruisdreef, Oude Heirbaan, Steenbergen en in het Straatje", somt schepen van Openbare Werken Peter Vansintjan (CD&V) op. "We voeren deze werken uit om de veiligheid van alle weggebruikers te verhogen." (FEL)





