Weekend met veel brokken op de weg 12 maart 2018

02u34 0 Zottegem Het werd in onze regio een weekend met heel wat brokken op de weg.

Aan de Kortrijkstraat in Bevere bij Oudenaarde gebeurde zaterdag een merkwaardig ongeval. Een personenauto reed er tegen een geparkeerde bestelwagen, sloeg daarna over de kop en kwam op zijn dak terecht.





De vrouw die achter het stuur zat, kon zelf uit haar auto klauteren. Ze is naar het Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde gebracht. Het slachtoffer was lichtgewond. Een team van de brandweer Oudenaarde kwam ter plaatse om de brokstukken van de betrokken wagen van de weg te ruimen. De Kortrijkstraat in Oudenaarde bleef als gevolg van het ongeval een tijd afgesloten voor het verkeer.





Drie auto's

Ook op de Provinciebaan in Velzeke was het zaterdag puin ruimen. Aan het kruispunt met de Lippenseweg botsten drie auto's. Balans: twee lichtgewonden. De politie sloot de Provinciebaan een tijd af voor alle verkeer. (DCRB)