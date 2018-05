Week van de Opvoeding 09 mei 2018

02u31 0

De Week van de Opvoeding vindt dit jaar plaats van 16 tot 23 mei. Overal in Vlaanderen worden dan activiteiten georganiseerd voor ouders en kinderen. De campagne moet opvoeden en ouderschap zicht- en bespreekbaar maken. Dit jaar kreeg de week het thema 'Opvoeden is samenspel' mee. "Ook bij ons in het Huis van het Kind valt er die week heel wat te beleven voor zowel jong als oud", zegt Zottegems OCMW-voorzitter en Schepen van Sociale Zaken Kurt De Loor. Op woensdag 16 mei organiseren we 'Kids in Huis' en laten we kinderen aan het woord over wat ze het liefst doen in hun vrije tijd. Op dinsdag 22 mei komt Hendrik Gaublomme langs om het te hebben over stress bij kinderen." (FEL)