Warmste uurloop brengt 3.000 euro op voor De Hoop Frank Eeckhout

15 april 2019

17u14 0 Zottegem De warmste uurloop van Sportakern Zottegem heeft 3.000 euro opgebracht voor vzw De Hoop, een instelling voor personen met een niet aangeboren hersenletsel.

Voor de derde maal organiseerde Sportakern Zottegem samen met Atletiekclub Geraardsbergen zijn warmste uurloop. Met een knipoog naar de Warmste Week nodigden zij de scholieren van de Zottegemse secundaire scholen uit om samen te lopen of stappen voor het goede doel. Alle leerlingen die deelnamen brachten 2 euro sponsorgeld mee en toonden zo hun solidariteit met de minder bedeelden in de maatschappij. De cheque werd overhandigd na de aankomst op de festivalweide in aanwezigheid van alle deelnemers