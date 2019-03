Wandelen op Paasmaandag met vtbKultuur Zottegem Frank Eeckhout

29 maart 2019

15u47 0 Zottegem VtbKultuur Zottegem gaat op Paasmaandag wandelen in Leeuwergem. Na afloop organiseert de vereniging een wafelenbak.

De wandeling start om 13.30 aan het Ontmoetingscentrum in Leeuwergem. De natuurwandeling voor jong en oud is 8,5 kilometer lang en wordt gecombineerd met een leuke fotoquiz en paasverrassingen voor de kinderen. Inschrijven kan tot 15 april via mail naar jacques.podevijn@telenet.be of op het nummer 0475/46.19.94 en kost 8 euro voor leden en 10 euro voor niet-leden. Kinderen betalen 5 euro.