Wandel 10.000 stappen door Zottegemse deelgemeentes 25 april 2018

In het kader van de '10.000 Stappenclash' hebben Sportdienst Zottegem en WSV Egmont voor elke deelgemeente een nieuw wandelparcours uitgestippeld. "Door zelf het goede voorbeeld te geven, willen we zoveel mogelijk inwoners mee op sleeptouw nemen", zegt schepen van Sport Peter Roman (sp.a).





Elke dag 10.000 stappen zetten: de ideale manier om op een laagdrempelige manier genoeg te bewegen, je gezondheid te verbeteren en je beter in je vel te voelen. "We nemen in Zottegem dan ook heel graag deel aan de 10.000-stappenclash. Om enkele tochten uit te stippelen, gingen we te rade bij WSV Egmont. De tochten worden vervolgens in elke deelgemeente uitgestald op een bord, met de volledige route en afstand. Op die manier kunnen de inwoners een mooie tocht in hun eigen buurt maken. Iedere wandelroute kreeg bovendien een ambassadeur vanuit het college of de gemeenteraad toegewezen. Door zelf het goede voorbeeld te stellen, hopen we zoveel mogelijk inwoners mee op sleeptouw te nemen" zegt Peter Roman. Belangrijk is dat de mensen die willen deelnemen aan de 10.000 stappenclash, zich ook inschrijven via de site en dagelijks hun stappen ingeven. "De stad en ook de individuele deelnemers kunnen hierbij leuke prijzen winnen."





Meer info vind je op www.10000stappen.be. Inschrijven kan nu al via de website van de 10.000 stappenclash. (FEL)