Wagens botsen op kruispunt Steenweg op Aalst met Oombergenstraat Frank Eeckhout

29 januari 2019

13u42 0 Zottegem Op het kruispunt van de Steenweg op Aalst (N46) met de Oombergenstraat zijn dinsdagmiddag omstreeks 12.15 uur twee wagen op elkaar gebotst.

Een bestuurder die uit de richting van Zottegem kwam, wilde de Oombergenstraat inrijden. Hij had echter niet gezien dat er ook een wagen richting Zottegem reed en werd in de flank gegrepen. Er was enkel blikschade en één inzittende raakte lichtgewond gewond. Door het ongeval was er een tijdlang verkeershinder ter hoogte van het kruispunt. Brandweerpost Zottegem kwam ter plaatse om de rijbaan op te ruimen.