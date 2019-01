Vzw Benefiet Haïti wint de Groene Pluim Frank Eeckhout

28 januari 2019

13u56 0 Zottegem In Zottegem heeft de vzw Benefiet Haïti de Groene Pluim gewonnen. Ook de andere twee genomineerden, Cultuurwerking Sotteghem en Cycling for trees, gingen niet met lege handen naar huis.

In haar nieuwjaarsspeech blikte Heidi Schuddinck, gemeenteraadslid van Groen, terug op 2018 en onderstreepte het belang om samen te werken in de politiek en de noodzaak om in te zetten op een proper, modern en duurzaam Zottegem. Federaal parlementslid Stefaan Van Hecke overhandigde een geldprijs én een kunstwerk gemaakt door Ann Ruyssinck aan de vzw Benefiet Haïti. De vzw werd opgericht na de aardbeving in 2010 door Geert Van Iseghem en helpt kansarme kinderen door hen toegang tot onderwijs te bieden.