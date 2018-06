Vuile fabrieksmuur opgesmukt met kunstwerk over Egmont 12 juni 2018

Matthias Michiels aka Kymo One heeft de vuile fabrieksmuur van de vroegere Cantaertfabriek in de Noordstraat in Zottegem opgesmukt van een graffitikunstwerk over Egmont.





Daarop stond tot vorige week in grote zwarte letters 'Stop Climate Change'. "Ik kreeg van de stad de toelating om iets te doen rond Egmont. Van Colora kreeg ik verfresten en ook Cultuurwerking Sottegem sponsorde mij. In het kunstwerk zijn alle onderdelen van het standbeeld van Egmont terug te vinden. In het kunstatelier rechtover de fabriek plaatste ik een camera. Daarmee heb ik een timelapse gemaakt. De video is binnenkort te zien in het kunstatelier", vertelt Kymo One.





De jonge kunstenaar werkte twee dagen aan het kunstwerk.





(FEL)