Vrouw lichtgewond na botsing 14 februari 2018

Twee auto's zijn gisterochtend rond 6.45 uur gebotst aan het kruispunt van de Europaweg (N42) en de Buke in Leeuwergem.





Eén van de auto's kwam uit de richting Geraardsbergen, terwijl de andere van op de Buke de Europaweg kwam opgereden. De politie onderzoekt de precieze omstandigheden.





Bij de klap is een vrouw uit Erpe-Mere lichtgewond geraakt. Ze is naar het Algemeen Ziekenhuis Sint-Elisabeth in Zottegem gebracht. De andere bestuurder, een man uit Zottegem, bleef ongedeerd. Beide auto's raakten zwaar beschadigd. Een team van de brandweerpost Zottegem kwam ter plaatse om de brokstukken van de betrokken auto's op te ruimen. (DCRB)