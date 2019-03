Vrouw gewond na crash tegen geparkeerde bestelwagen Ronny De Coster

03 maart 2019

20u26

Bron: Eigen berichtgeving 7 Zottegem Aan Ten Ede in Sint-Maria-Oudenhove is zondagavond een vrij zwaar verkeersongeval gebeurd.

Een vrouw die met haar auto in de richting Brakel reed, week door een onbekende oorzaak van de weg af: de auto begon te slingeren en botste tegen een geparkeerde bestelwagen. Die werd door de klap enkele meters verplaatst.

De bestuurster van de aanrijdende auto is met de Vita-ambulance naar het Algemeen Ziekenhuis Sint-Elisabeth in Zottegem gebracht. Ze verkeerde niet in levensgevaar.