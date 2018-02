Vrouw bedolven onder muur 13 februari 2018

02u55 0 Zottegem Een 32-jarige vrouw uit Gavere is vrijdagmorgen gewond geraakt na een bizar ongeval in de Zandstraat in Nazareth. De vrouw raakte er bedolven onder een muur, maar liep gelukkig slechts lichte verwondingen aan haar linkervoet op.

Rond 9.15 uur ging het mis. Op dat moment kwam een 48-jarige Zottegemnaar een lading stro lossen in de loods van een boerderij in de Zandstraat. Om zijn aanhangwagen vlot tot bij de loods te krijgen hielp de vrouw met aanwijzingen. "Tijdens het achteruitrijden werd een inschattingsfout gemaakt", klinkt het bij de politie. "De bovenste balen stro vielen tegen de muur, waardoor de muur instortte." De vrouw stond op een ongelukkige plaats en kreeg de muur op zich. Een ambulance bracht het slachtoffer over naar het ziekenhuis, waar het geruststellende nieuws kwam dat haar leven niet in gevaar was.





De politie onderzoekt verder hoe het ongeval kon gebeuren. De bestuurder van het voertuig bleef ongedeerd. (JEW/WSG)