Vrouw (57) toont aan speurders hoe ze haar man doodstak in de B&B Ronny De Coster

02 april 2019

18u47

Bron: Eigen berichtgeving 0 Zottegem In haar woning annex B&B aan de Mijnwerkersstraat in Sint-Maria-Oudenhove heeft de 57-jarige Christiane T. aan de speurders getoond, hoe ze op zondagavond 20 januari haar man Dirk Zegers (61) met een mes om het leven heeft gebracht.

Het speurdersteam onder leiding van onderzoeksrechter Anne-Marie Dhondt arriveerde rond tien uur dinsdagochtend voor een wedersamenstelling die uiteindelijk ruim vier uur zou duren.

De straat werd al een uur voordien afgesloten en pers werd gedurende de hele actie op grote afstand gehouden.

Ook de dochter, enig kind van het gezin, was bij de reconstructie aanwezig, maar kwam niet met haar moeder in contact. Tijdens de wedersamenstelling toonde en vertelde eerst zij wat ze op de avond van de feiten had meegemaakt.

Daarna liet haar moeder aan speurders zien, hoe zij op zondagavond 20 januari naar een mes greep en er in de woonkamer van hun huis haar man Dirk Zegers mee doodstak. Moeder en dochter bleven de hele tijd van elkaar gescheiden en kregen elkaar zelfs niet te zien, wat niet ongewoon is: op die manier willen de speurders beletten dat er beïnvloeding mogelijk is tussen hun verklaringen.

Emotioneel

“Mijn cliënte was erg emotioneel, maar heeft zeer goed meegewerkt en zich constructief opgesteld. Om het geheim van het onderzoek niet te schenden, kan ik uiteraard niet in detail gaan, maar wat tijdens de reconstructie is getoond, ligt op dit ogenblik in de lijn van de eerdere verklaringen van mijn cliënte en met de technische vaststellingen die op de dag van de feiten zijn gedaan”, zegt advocaat Raan Colman, die de beschuldigde verdedigt.

Motief?

Over het motief van de vrouw wil haar raadsman niets kwijt. Een wedersamenstelling dient ook niet om op die vraag een antwoord te krijgen.

De Zwalmse advocaat Lieven De Pessemier, die de dochter van het gezin juridisch bijstaat, zegt dat zijn cliënte zich kranig hield. “Ze leeft in een bijzonder moeilijke situatie: ze is haar ouders verloren, van wie haar papa definitief en woont nu alleen op deze grote boerderij. Verstrooiing probeert ze te vinden in de verzorging van de paarden en in haar studies. Het is alvast positief, dat de onderzoeksrechter deze reconstructie al zo snel heeft georganiseerd. Alle betrokkenen hebben er alle belang bij, dat het onderzoek snel vordert”, bedenkt De Pessemier.

De komende maanden gaan de speurders de vaststellingen, foto’s en filmopnames van de wedersamenstelling van vandaag verder analyseren en koppelen aan het eerder verzamelde onderzoeksmateriaal om een precies beeld te krijgen van wat zich op die bewuste zondagavond in het huis aan de Mijnwerkersstraat heeft afgespeeld.

Op basis daarvan moet het parket dan bepalen wat de precieze kwalificatie is voor vervolging.