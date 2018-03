Vrolijke theaterhit voor iedereen vanaf 4 jaar 21 maart 2018

03u04 0

In fuifzaal Bevegemse Vijvers in Zottegem voert theatergezelschap Tuning People & DEMAAN deze namiddag om 15 uur Bonte Nacht op, een theaterhit voor iedereen vanaf 4 jaar. Katrien Valckenaers, Greet Jacobs en Maxim Storms mogen in Bonte Nacht een uur lang lekker buiten de lijntjes schilderen. Met emmers verf en gebricoleerde schilderobjecten bekladden ze hun omgeving en zichzelf. Zo beland je in een kleurrijke droom, waarin ze transformeren tot extravagante figuren met gekleurde gezichten en veelbenige wezens. Ze glibberen van het ene schilderachtige tafereel naar het andere. Tickets kosten 8 euro en 5 euro voor kinderen jonger dan 12 jaar. (FEL)