Vroegtijdige zorgplanning

en palliatieve zorg bij

personen met dementie Frank Eeckhout

27 augustus 2018

19u26 0

In het Lokaal Dienstencentrum in de Arthur Gevaertlaan in Zottegem vindt op dinsdag 25 september om 19 uur een praatcafé over dementie plaats.

Steeds meer wordt in vraag gesteld of het nodig is om alle huidige medische mogelijkheden ook in te zetten. De interesse om na te denken over wat je als patiënt wel of niet wil groeit. Maar hoe begin je daaraan? Wat als de patiënt zelf niet meer kan beslissen. Marc Cool van Netwerk Levenseinde vzw , geeft uitleg.

Praatcafé Dementie is een tweemaandelijkse bijeenkomst voor familieleden van personen met dementie en andere geïnteresseerden. Het heeft de gemoedelijkheid van een gewoon café, muziek en een glas horen erbij