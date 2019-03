Vrijwilligers De Bron brengen bezoek achter de schermen van AZ Sint-Elisabeth Frank Eeckhout

07 maart 2019

14u46 0 Zottegem Vrijwilligers van vzw De Bron in Zottegem hebben een rondleiding gekregen achter de schermen van AZ Sint-Elisabeth. “We doen dat om hen te bedanken voor de dagelijkse inzet", zegt Giel Meirhaeghe.

Bij De Bron zijn 40 vrijwilligers actief. Zij zetten zich in voor het welzijn van de senioren. “Om hen te bedanken voor hun dagelijkse inzet probeert vzw De Bron regelmatig een activiteit te organiseren voor die vrijwilligers. We hebben hen uitgenodigd voor een etentje in restaurant De Kleine Prins waarna we ook nog een bezoek brachten aan het ziekenhuis. De rondleiding bracht ons via het dagziekenhuis met de bijhorende operatiekwartieren, langs de kledingautomaat naar de industriële keuken", zegt Meirhaeghe.