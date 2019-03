Vrije ruimte in Sociaal Huis kan dienen als co-workingplaats Frank Eeckhout

14 maart 2019

16u24 0 Zottegem Sp.a stelt voor om de vrijgekomen plaats in het Sociaal Huis in Zottegem om te vormen tot co-working plaats. “Starters en jonge ondernemers uit Zottegem zouden er een werkplek kunnen delen", stelt Kurt De Loor.

Nu de werken aan woonzorgcentrum Egmont en de parking zo goed als aflopen zijn, komt er in het Sociaal Huis ruimte vrij.

“Zo een co-workingplaats is win-win. Startende ondernemers en jonge bedrijfjes uit de streek leren elkaar kennen, wat deuren opent voor networking en creatieve samenwerking. Als jonge starter is het immers niet gemakkelijk om al over kantoor- of vergaderruimte te beschikken. In wisselwerking met het Sociaal Huis kunnen er bijvoorbeeld ook tewerkstellingsprojecten opgezet worden voor klanten van het Sociaal Huis. Het kan een ideale plek zijn voor studenten en freelancers, maar ook bijvoorbeeld voor werknemers die vaak onderweg zijn of een ‘gat’ hebben tussen twee afspraken in. De vergaderruimte zou ook kunnen gebruikt worden door Zottegemse verenigingen, daar is momenteel vraag naar", zegt Kurt De Loor.

Sp.a legt het voorstel op de volgende gemeenteraad voor.