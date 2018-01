Vrijdag eerbetoon en zaterdag uitvaart voor Joris Verliefde 03u04 0 Foto Ronny De Coster Joris Verliefde. Zottegem Op de Markt in Zottegem vindt vrijdagavond een eerbetoon plaats voor Joris Verliefde, de 31-jarige Grotenbergenaar die maandag bij een werkongeval om het leven kwam.

Verliefde verongelukte bij een bouwwerf aan Traveins in Sint-Goriks-Oudenhove, toen hij samen met zijn werkgever een kraan wou plaatsen.





Vrienden van de overleden dertiger roepen via sociale media op om morgen om 21 uur te verzamelen bij het standbeeld van Egmont op de Markt in Zottegem. Daar ontrollen ze een spandoek met daarop 'Djore', de naam waarmee vrienden Joris aanspraken. Wie aan het eerbetoon deelneemt, wordt gevraagd een theelichtje mee te brengen. Na de aansteking van de kaarsjes volgt een moment van stilte.





Kerkelijke dienst

Zaterdag om 10 uur vindt in de kerk van Erwetegem de uitvaartplechtigheid plaats. De begroeting gebeurt na de kerkelijke dienst. Daarna vindt de crematie plaats. De urne wordt bijgezet in het collumbarium van de begraafplaats Knutsegem in Velzeke.





(DCRB)