Voorlopig nog altijd 70 per uur op Provinciebaan 12 juni 2018

De borden, die een snelheidsbeperking van 50 per uur aangeven op de Provinciebaan in Velzeke, zijn nog niet rechtsgeldig. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plaatste die borden vorige week al, maar automobilisten mogen er nog steeds 70 per uur rijden. De snelheidsverlaging wordt maandag 18 juni pas in een gemeenteraadsbesluit gegoten. Pas als de gemeenteraad akkoord gaat, kan de politie optreden als er sneller dan 50 per uur gereden wordt. (FEL)