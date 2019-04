Voordracht over waterschaarste in de Derde Wereld Frank Eeckhout

01 april 2019

18u13 1 Zottegem GROS Zottegem organiseert op donderdag 4 april een voordracht over waterschaarste in de Derde Wereld. De voordracht is een samenwerking tussen Young Water Solutions en het KAZ.

Young Water Solutions is een organisatie die derdewereldlanden steunt in het zoeken naar oplossingen voor waterschaarste en toegang tot proper water. Uniek aan deze organisatie is de prominente rol die jongeren krijgen binnen dit project. Zo ook op deze voordrachtavond. De leerlingen van het KAZ verzorgen de inleiding en het slot van deze avond. De voorzitter van Young Water Solutions, Bart De Vos, heeft het over de wereldwijde aanpak van water en zal tal van voorbeelden benadrukken waar jongeren een rol opnemen.

De voordracht vindt plaats in het Koninklijk Atheneum Zottegem en start om 19.30 uur. De toegang bedraagt 5 euro. Jongeren onder 18 jaar hebben gratis toegang. De opbrengst gaat naar het project.