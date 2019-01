Voorbereidende werken heraanleg Proviciebaan nog dit jaar van start Frank Eeckhout

29 januari 2019

14u26 2 Zottegem De voorbereidende werken voor de heraanleg van de Provinciebaan in Zottegem gaan nog dit jaar van start. Dat antwoordde schepen van Openbare Werken Matthias Diependaele (N-VA) op een vraag van gemeenteraadslid Kurt De Loor (sp.a).

Het Agentschap Wegen en Verkeer liet eerder weten dat de eerste fase (tussen de spoorweg en de Lippenseweg) van de werken aan de Provinciebaan in 2019 van start zouden gaan. Maar volgens Kurt De Loor lopen die werken opnieuw vertraging op en zullen ze pas ten vroegste starten in 2020. “Als er weer geen uitstel komt", zegt De Loor. “We willen ook dat er snel een bewonersvergadering komt over de werken, maar dat weigert het stadsbestuur. Die communicatie moet beter", besluit De Loor.

Schepen van Openbare Werken Matthias Diependaele spreekt De Loor echter tegen. “Ik denk dat Kurt niet goed geluisterd heeft naar mijn antwoord. Ik heb wel degelijk bevestigd dat de werken nog dit jaar starten. En voor een bewonersvergadering is het nog te vroeg. Die komt er nadat er een rioleringsstudie is opgemaakt. Over de communicatie hoeft Kurt zich zeker geen zorgen te maken. Die moet niet alleen beter zijn dan in de vorige legislatuur, die zal ook beter zijn", reageert Diependaele.