Volkswagen oldtimers houden halt bij garage Thoen 28 april 2018

02u37 0 Zottegem Twee dagen lang toeren 50 Volkswagen oldtimers door de Vlaamse Ardennen. Gisteren hield de caravaan halt in Zottegem.

Zo'n 50 Volkswagen oldtimers hebben gisteren halt gehouden bij garage Thoen in Zottegem. Daarna trok een deel naar brouwerij Roman en een deel naar koffiebranderij Hoorens. Ook vandaag toeren de oldtimers nog door de Vlaamse Ardennen. Rond 13 uur arriveren de wagens aan Chocolaterie Hermes in Ronse, waar een bezoekje gepland is.





Achter het stuur van de wagens zitten vooral Nederlanders. "We kamperen in de Gavers in Geraardsbergen. Van daaruit verkennen we de streek. Het is een plezier om door glooiend landschap te cruisen", klinkt het bij de deelnemers. (FEL)