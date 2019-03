Volgende maand grote aangekondigde controleactie van het FAVV: schepen organiseert infosessie Frank Eeckhout

19 maart 2019

09u58 1 Zottegem Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) gaat volgende maand bij alle Zottegemse bedrijven, die voedsel verkopen, een controle uitvoeren.

“Onze administratie kreeg het bericht dat het FAVV een grote aangekondigde actie voorbereidt bij alle Zottegemse bedrijven die voeding verkopen aan de consument. Alle detailhandels, horecazaken, grootkeukens, bakkers, groothandelaars op Zottegems grondgebied zullen vanaf maandag 1 april tot en met zondag 7 april controleurs over de vloer krijgen. Ook alle festiviteiten met catering tijdens de doortocht van de Ronde van Vlaanderen mogen een controle verwachten", zegt schepen van Middenstand Evelien De Both.

Om iedereen uitgebreid te informeren over de levensmiddelenwetgeving en het verloop van deze controles organiseert de dienst middenstand van de stad Zottegem een infosessie waarop alle bedrijven uit de sector werden uitgenodigd. “Deze infosessie vindt plaats op donderdag 21 maart om 20 uur in het administratief Centrum Sanitary. Helaas was een ander tijdstip niet mogelijk gelet op de aanwezigheid van deskundigen van FAVV op de infosessie,” benadrukt De Both nog.