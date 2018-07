Voetbaltrainer Hassan Turay op Zottegemse N-VA-lijst 17 juli 2018

02u39 0 Zottegem Met Hassan Turay tovert N-VA Zottegem nog een verrassing uit de hoed. Hassan is bekend van zijn carrière als voetbalcoach van de Zottegemse beloften en als scout voor eersteklasser Zulte Waregem.

"Ik wil vooral jongeren aan het sporten krijgen", zegt Hassan. De 44-jarige Zottegemnaar met roots uit Sierra Leone woont in de Jules Lootenslaan. Hij is getrouwd met Marianna Kabba en werkt bij GE Power Controls. Hassan is vader van drie schoolgaande kinderen.





"Ik wil gaan voor een inclusief sportbeleid waar we vooral jongeren aan het sporten krijgen. Naast het opkrikken van de lichamelijke gezondheid betekent dit een boost voor het verenigingsleven", stelt Hassan.





Naast aandacht voor sport wil hij ook de Zottegemse mobiliteitsknoop ontwarren en staat hij voor een lik-op-stukaanpak ten aanzien van vandalisme. (FEL)





Meer over Hassan Turay

sport