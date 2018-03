Voetbaldorp op Markt krijgt 8.000 euro, Sotto's niks OPPOSITIE VERWIJT STADSBESTUUR VAN ONEERLIJKE AANPAK FRANK EECKHOUT

29 maart 2018

02u47 0 Zottegem Ook Pieter Lambert gaat subsidies aanvragen voor de organisatie van een voetbaltempel in evenementenhal Sotto's. "Als de stad subsidies geeft om een voetbaldorp te organiseren op de Markt, kunnen ze dat ook voor ons doen", zegt Lambert.

Evenementenhal Sotto's maakt van het WK in Rusland gebruik om de Zottegemnaren kennis te laten maken met het vernieuwde Sotto's complex. Samen met Koen Van der Heyden van Dance D-Vision tovert Pieter Lambert Sotto's om tot een indoor voetbalstadion. "We gaan voor een totaalbeleving. Reeds aan de ingang moeten de voetbalfans het gevoel krijgen dat ze een echt stadion binnen stappen. En wij betalen alles met eigen middelen", vertelt Lambert.





De man fronste deze week de wenkbrauwen toen hij hoorde dat de organisator van een voetbaldorp op de Markt maar liefst 8.000 euro subsidies krijgt. "Ik was in eerste instantie al verrast dat er een voetbaldorp kwam op de Markt, want ik heb hiervoor nooit een oproep gezien van de stad. Ik kan niet begrijpen dat de stad hierover niet gecommuniceerd heeft want met dergelijke subsidie wil elke Zottegemse vereniging dat toch organiseren", vraagt Lambert zich luidop af. De eigenaar van Sotto's beklemtoont dat hij geen probleem heeft met het voetbaldorp op de Markt. "Concurrentie moet er zijn en maakt ons alleen maar scherper. Maar ik ga toch eens polsen of ook wij subsidies krijgen. Wij creëren iets uniek met ons voetbalstadion en zetten volop in op showelementen, ongezien in België. Ook een buitenopstelling behoort tot de mogelijkheden. Ook wij zetten Zottegem hiermee op de kaart", geeft Lambert nog mee.





Burgemeester Jenne De Potter (CD&V) is echter duidelijk: "Dit is 100 procent een privé-initiatief en wordt niet in ons centrum georganiseerd waardoor de horeca niet kan meeprofiteren. Subsidies lijken dus onmogelijk. Het uitzenden van de WK-matchen van de Rode Duivels op onze markt daarentegen, is wél een grote meerwaarde voor de horeca."





"Puur amateurisme"

De subsidies worden ook een heet hangijzer op de volgende gemeenteraad. "De manier waarop dit verloopt is ongezien en getuigt van puur amateurisme. Hierdoor worden zomaar eventjes drie Zottegemse ondernemers met hun broek op de enkels gezet omdat het stadsbestuur dit oneerlijk aanpakt. Hoe moeilijk kan het zijn om een bekendmaking te doen met enkele voorwaarden, alle geïnteresseerden zich te laten melden tegen een bepaalde datum en dan te kiezen voor het beste project. Zelfs een amateurclub pakt zoiets beter aan. Een dergelijk evenement maakt, indien een beetje deftig aangepakt, altijd winst. Ik ben er zeker van dat er niet alleen heel wat ondernemers zijn in Zottegem die dit willen doen, maar ook verenigingen die een centje willen bij verdienen", reageert Matthias Diependaele (N-VA).