Voedseltuin Rijkbos zoekt extra helpende handen 09 maart 2018

Voedseltuin Rijkbos zoekt extra helpende handen. Voedseltuin Rijkbos is een sociaal-ecologisch samentuinproject waarbij mensen wekelijks samenkomen om als vrijwilliger te werken in een collectieve moestuin.





Op het perceel van 1,5 hectare op Rijkbos zijn naast de moestuin de komende jaren ook mogelijkheden voor andere een 'eetbare bostuin' met fruitbomen en bessenstruiken, dieren, bijenkast, vuurplek en meditatieplaats. Via dit project wordt het deugddoende van het werken in de natuur gekoppeld aan het creëren van nieuwe sociale contacten.





Zin om als vrijwilliger te werken in een warme sfeer? Neem dan contact op met projectcoördinator Filip Loobuyck op het nummer 0486/08.32.42 of via mail naar filip.loobuyck1@telenet.be.





