Vlapas lanceert webshop voor lokale producten uit de Vlaamse Ardennen Frank Eeckhout

06 december 2018

16u31 0 Zottegem De coöperatie Vlapas lanceert een webshop voor lokale producten uit de Vlaamse Ardennen. “Met onze coöperatie spelen we hartig in op de lokale lekkernijen. De producenten en hun heerlijke producten vormen samen het visitekaartje voor de regio: familiaal, gemoedelijk, sociaal, authentiek”, zegt projectcoördinator Sven De Wever.

Vlapas verenigt sinds 2015 tal van hoeve- en streekproducenten uit de regio. Om verder te kunnen groeien, had de coöperatie nood aan een vlot overkoepelend systeem voor verkoop en levering. “Het Plattelandscentrum Meetjesland, dat instaat voor de begeleiding van de cvba, bundelde samen met de producenten de krachten en zette een gebruiksvriendelijke webshop en bijhorend logistiek systeem op. Wie voor minimaal 100 euro bestelt, geniet van een levering aan huis, voor kleinere bestellingen kan je terecht in een lokaal afhaalpunt", legt Sven De Wever uit.

De webshop centraliseert alles en werkt helemaal automatisch. Klikken, bestellen, betalen en klaar. “In het begin zijn de afhaalpunten voornamelijk eigen producenten. Na verloop van tijd hopen we meer afhaalpunten te creëren zodat zodat er in een straal van maximum 15 kilometer steeds een afhaalpunt voorzien is. Een meerwaarde voor zowel het afhaalpunt als de klant is de extra beleving die men krijgt bij afhaling van een bestelling. Een kijkje op de boerderij, kennismaking met een bepaald productieproces, een overzicht van een assortiment producten, … het hoort er allemaal bij", zegt De Wever.

Via de distributie is het dus voortaan makkelijker voor zowel particulieren als professionele klanten om lokale producten in huis te halen. Zo was cateraar De Sjampetter sowieso al fan van Vlapas. “Omdat de producten nu gecentraliseerd worden is het voor mij nog veel eenvoudiger om gebruik te maken van de producten uit de Vlaamse Ardennen", ervaart Michiel.

Vlapas kan rekenen op een groeiende interesse bij handelaars. Sinds donderdag is ook Miss Vanilla uit Oudenaarde lid van de coöperatie. “Chocolade, pralines of andere lekkernijen verruimen vanaf heden het assortiment", glundert zaakvoerster Suzanne.

Vlapas is trouwens steeds op zoek naar nieuwe, authentieke en lokale producenten. Wie interesse heeft om deze samenwerking beter te leren kennen kan steeds een seintje geven via info@vlapas.be. Een kijkje nemen op de webshop kan via www.vlapas.be. Daar vind je ook alle producenten en hun producten terug.