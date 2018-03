Vierdejaars op cultuurklassen 07 maart 2018

Het vierde leerjaar van VBS Grotenberge mocht naar jaarlijkse gewoonte een weekje op cultuurklassen. Dit jaar was het thema 'Er ruist iets in het struikgewas'. De kinderen konden zich op alle muzische vlakken uitleven. Het lied 'Tekenstreken' zullen de kinderen nog lang kunnen nazingen. Ook de zelfgemaakte fantasieplant zal bij ieder thuis een mooi plaatsje krijgen. Het was een heel geslaagde creatieve week.





(FEL)