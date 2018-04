Vierde seizoen seniorenfietsen is van start gegaan 11 april 2018

In Zottegem is het vierde seizoen van seniorenfietsen van start gegaan. Ondanks het grijze weer waren de Zottegemse opnieuw talrijk van de partij om het nieuwe seizoen in te fietsen.





Van begin april tot eind oktober trekken de senioren er wekelijks op uit onder begeleiding van enkele leden van wielerclub De Hert. De wielervrienden vertrekken elke donderdag om 13.30 aan de inkomhal van het stedelijk sportcentrum Bevegemse Vijvers voor een fietstocht van ongeveer 35 à 40 kilometer. De kostprijs per rit bedraagt 1,5 euro.











(FEL)