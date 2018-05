Vierde editie Bevegem Quizt is schot in de roos met liefst 58 ploegen 30 mei 2018

De vierde editie van Bevegem Quizt was een schot in de roos. Niet minder dan 58 ploegen streden er voor de eer en de mooie prijzenpot. Na een spannende strijd wisten Smarties Jr. uiteindelijk aan het langste eind te trekken.





Het zijn de leerlingen van het vijfde en het zesde jaar van het Onze-Lieve-Vrouwcollege campus Bevegem die deze quiz in elkaar steken.











(FEL)