Vier gouden en één zilveren medaille op PK 10.000 meter Frank Eeckhout

31 augustus 2018

De atleten van Zottegem Atletiek keerden met vier gouden en één zilveren medaille terug van het Provinciaal Kampioenschap 10.000 meter in Oudenaarde.

Patrick Van Petegem kroonde zich in de categorie M40 tot provinciaal kampioen in een tijd van 33.12 na een mooie wedstrijd waar hij zijn tempo van begin tot einde kon vasthouden. In de categorie M45 zorgde Peter de Vuyst voor een heel mooie prestatie. Na enkele jaren harde trainingsarbeid waarin hij steevast enkele mooie ereplaatsen kon lopen, ging hij deze keer met de hoofdprijs aan de haal. In het zog van een junior liep hij als tweede in zijn reeks in een zeer constant tempo helemaal alleen naar de titel in 37.02. Marcel van Hessche en Bernadette Vekeman zorgden in categorieën M65 en W60 voor de titels. Marcel in 52.21 en Bernadette in 49.45. Tot slot werd Dirk Pardaens mooi tweede in M60 in een tijd van 45.34.