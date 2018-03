Vier gevaarlijke kruispunten in regio 15 maart 2018

02u52 0 Zottegem Op de nieuwe, dynamische lijst met onveilige kruispunten in Vlaanderen prijken ook vier kruispunten uit onze regio. Drie daarvan liggen in Zottegem, het vierde in Kruishoutem. Het kruispunt van de N42 met de Buke staat zelfs in de top 25.

Die lijst is opgemaakt op basis van een puntensysteem dat aantoont welke verkeerspunten het meeste ongevallen aantrekt. Minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) wil die punten niet alleen sneller aanpakken, hij wil daarbij ook de hulp van private bedrijven inschakelen. Op de lijst staan alle locaties langs gewestwegen waar in de voorbije drie jaar minstens drie ongevallen zijn gebeurd, met een opgetelde ongevallenscore van minimum 15. De punten vertegenwoordigen de menselijke schade die veroorzaakt werd: een dodelijk slachtoffer krijgt een score van 5, een zwaargewond slachtoffer een score van 3 en een lichtgewonde een score van 1. Met het kruispunt van de N42 met de Buke, kruispunt Vosken en de N46 met de Elenstraat telt Zottegem maar liefst drie gevaarlijke kruispunten. Het vierde kruispunt is de afrit van de E17 met de A14 in de richting van Frankrijk in Kruishoutem (FEL)