Vier auto's botsen: één bestuurder gewond 17 april 2018

Vier auto's zijn gisterochtend betrokken geraakt bij een verkeersongeval in de Zottegemse wijk Bevegem.





Het ongeval gebeurde rond acht uur op het kruispunt van de Acacialaan met de Graaf van Hoornlaan en het Heilig Hartplein.





T.J. uit Herzele raakte lichtgewond, nadat zijn Volkswagen Polo in de flank werd gegrepen.





A.D.S. uit Zottegem, die achter het stuur van een Toyota Auris zat en R.V.D.B., ook uit Zottegem en chauffeur van een Skoda Fabia, bleven bij het ongeval ongedeerd. Ook een vierde wagen deelde in de brokken.





(DCRB, FEL)