VIDEO. Ophef over hardhandige arrestatie tiener in Zottegem: “Hij belaagde een agent” Ronny De Coster en Frank Eeckhout

26 maart 2019

20u03 68 video Een filmpje waarin te zien is hoe de politie van Zottegem een tiener in een greep neemt, maakt flink wat reacties los op sociale media.

Het incident speelde zich vanmiddag rond kwart over drie af aan het station van Zottegem. Een filmpje toont twee agenten die een tiener overmeesteren. De aanleiding tot het politieoptreden is niet gefilmd.



De jongeman die het filmpje maakte, beweert dat de politie zonder reden agressief werd en de jongeman vastgreep nadat hij alleen maar iets had geroepen. Volgens de politie werd een agent op het Stationsplein belaagd door door enkele jongeren.

Gearresteerd

“Gezien de ernst kreeg de politieman versterking van enkele collega’s die werden opgeroepen”, zegt eerste commissaris van politie Gery Verlinden. “Meermaals werd aan de betrokken personen gevraagd de plaats te verlaten om de openbare orde en rust te verzekeren. Eén van hen gaf hieraan geen gevolg en stelde zich uitermate agressief op tegenover één van de politiemensen. Die persoon werd daarom bestuurlijk van zijn vrijheid beroofd”, kadert Verlinden het politieoptreden.