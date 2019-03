VIDEO. 150 klimaatbetogers marcheren door Zottegem: “Liever leven zonder wagen en vlees dan geen leven” Frank Eeckhout

15 maart 2019

20u31 0 Zottegem Met 150 waren ze, de klimaatbetogers die vrijdagavond door Zottegem stapten. Een deel van hen was in de namiddag al naar Brussel getrokken. “De beleidsmakers moeten wakker worden. Niet alleen nationaal maar ook op gemeentelijk vlak", zegt de 12-jarige Vick Verhaeghe.

Lagere schoolkinderen, leerlingen uit het middelbaar, leerkrachten en bezorgde ouders en grootouders tekenden vrijdagavond present op de klimaatbetoging in Zottegem. De organisatoren waren tevreden over de opkomst. “Het zag er aanvankelijk wat magertjes uit maar het is toch nog goed gekomen. Volk genoeg om onze stem te laten horen", zegt Wim Schrever.

De betoging begon met enkele toespraken op het Stationsplein. Zes veiligheidsmensen van Securail sloten ondertussen de trappen naar de perrons af, terwijl de lokale politie in uniform en in burger het bonte gezelschap in het oog hield.

Speech

Vick Verhaeghe, eerstejaars aan het KAZ oogstte heel wat bijval met zijn toespraak. “Na tien weken spijbelen, gebeurt er nog steeds niets. We gaan door tot de regering beseft dat het vijf voor twaalf is. Voor Zuid-Oost-Vlaanderen is er al een klimaatplan. Men wil de CO2-uitstoot met 30% verminderen tegen 2030 maar dat is niet ambitieus genoeg. Tegen 2050 moet onze regio CO2-neutraal zijn. Ik heb geen probleem met een leven zonder vlees of wagen. Liever dat, dan geen leven", zegt de jonge klimaatactivist.

Noch links noch rechts

De Zwalmse Ada Schepens voert ook al weken actie voor een beter klimaat. “Ik trok al meerdere keren naar de klimaatmarsen in Brussel", zegt de vijfdejaars van het College in Bevegem. “Op school probeer ik ook de boodschap over te brengen al stuit ik daar op gemengde reacties. Maar de directie heeft blijkbaar wel begrip voor mijn overtuiging want ik ben nog niet op het matje geroepen. Ik vind het wel jammer dat sommigen denken dat de klimaatmarsen politiek gestuurd worden. Ik ben noch links noch rechts. Ik ben er gewoon van overtuigd dat het tijd is voor actie", zegt Ada.

Tom en Jocelyn komen uit Balegem en stappen mee voor hun twee kleine kinderen. “Het klinkt misschien cliché maar we doen het voor hun toekomst. Zelf gebruiken we wat minder de wagen, eten we minder vlees en kopen we vaker bioproducten. Veel is het misschien niet maar je moet ergens beginnen", zegt het koppel.