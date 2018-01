Veteranenploeg EC Oudenhove zoekt nieuwe spelers 02u54 0

Veteranen uit Zottegem en omgeving, die nog graag eens een voetbalwedstrijd spelen, kunnen contact opnemen door Steven Monsaert een persoonlijk bericht te sturen via Facebook. "Wij spelen op vrijdagavond rond 20.30 uur en de thuiswedstrijden vinden plaats op het kunstgrasveld aan de Bevegemse Vijvers in Zottegem. Wekelijkse aanwezigheid is niet vereist. De eerstvolgende wedstrijd staat gepland op 26 januari, en het seizoen loopt tot eind april. Iedereen die zich geroepen voelt om als vanouds te flitsen, is van harte welkom", laat Steven weten. (FEL)