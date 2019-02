Verwarmingstoestel zet badkamer in brand in huis aan De Buke Ronny De Coster

02 februari 2019

19u43 0 Zottegem Een team van de brandweerpost Zottegem moest zaterdagavond rond half zeven te hulp snellen naar huis aan de Buke in Zottegem.

In de woning woedde een brand in de badkamer op de eerste verdieping. De bewoonster had er een verwarmingstoestel ingeschakeld. Dat apparaat vatte vuur, dat oversloeg op andere spullen in de badkamer. De brandweer had de vlammen snel onder controle, zodat de brandschade beperkt is gebleven tot de badkamer.

Andere kamers in het huis huis kwamen onder de rook. Bij de brand raakte niemand gewond.

Voor de brandweerinterventie werd de Buke even afgesloten voor het verkeer.